Nei giorni scorsi l'ex convento di San Francesco di Mandas ha ospitato "Scene da un matrimonio", una sfilata che ha trasformato gli abiti nuziali in autentici testimoni della memoria collettiva. L'iniziativa ha proposto un percorso attraverso decenni di storia, raccontando l'evoluzione del gusto, della moda e dei costumi attraverso capi appartenuti a sposi e invitati del paese, gentilmente messi a disposizione da numerose famiglie. A indossarli sono state modelle non professioniste di tutte le età, che hanno sfilato con eleganza in una cornice suggestiva, accompagnate da musiche scelte per evocare l'epoca e le emozioni legate a ciascun abito. Molti dei presenti hanno riconosciuto gli abiti dei propri familiari, rendendo la serata un momento di forte partecipazione e condivisione.

La manifestazione ha valorizzato anche l'aspetto artistico della sartoria: numerosi capi erano infatti esempi di alta moda artigianale, realizzati su misura negli atelier più rinomati della Sardegna o confezionati dalle stesse spose con centinaia di ore di lavoro. Dalle linee sobrie e raffinate degli abiti del passato fino alle creazioni contemporanee, il pubblico ha potuto osservare il cambiamento dello stile e della società attraverso un vero e proprio documentario in passerella. La serata si è trasformata così in un omaggio alle generazioni che hanno costruito la comunità e ai valori della famiglia, della bellezza e della condivisione, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi simbolo del paese. L'appuntamento si inserisce nel ricco calendario di iniziative che, nonostante il fenomeno dello spopolamento, continuano ad animare Mandas grazie all'impegno di associazioni, comitati e volontari, protagonisti durante tutto l'anno di attività culturali, sociali e tradizionali che mantengono vivo il tessuto della comunità.

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