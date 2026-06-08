Non ce l’ha fatta Luigi Canna, il motociclista nuorese di 24 anni rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Su Pinu, nel rettilineo di viale Murichessa che collega Città Giardino a Badu ’e Carros.

Il giovane si è scontrato con una Seat per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto per circa mezz’ora prima di trasferirlo d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco.

L’auto coinvolta

Nonostante i tentativi dei medici, il 24enne è deceduto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

© Riproduzione riservata