Incidente a Nuoro, non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto nello scontro con un’autoLuigi Canna è deceduto in ospedale, le sue condizioni erano gravissime
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Non ce l’ha fatta Luigi Canna, il motociclista nuorese di 24 anni rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Su Pinu, nel rettilineo di viale Murichessa che collega Città Giardino a Badu ’e Carros.
Il giovane si è scontrato con una Seat per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto per circa mezz’ora prima di trasferirlo d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco.
Nonostante i tentativi dei medici, il 24enne è deceduto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.