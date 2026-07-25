È stato tagliato ieri pomeriggio, nel porto di La Maddalena, il nastro tricolore sul m/t Franco DG, nave ammiraglia della Delcomar, che porta il nome del fondatore e presidente della compagnia di navigazione, Franco Del Giudice. Palese, ieri, la soddisfazione dell’armatore, affiancato dai due figli, Enzo e Sara, nel celebrare questo importante momento per la loro società, l’unica compagnia di navigazione sarda. Costruita in Grecia nel 2018, la nave è lunga quasi 100 metri, larga 18 e può trasportare 120 auto e 600 passeggeri. «L'ingresso in servizio del M/t Franco D.G. segna una nuova tappa nel percorso di rinnovamento della flotta Delcomar e rappresenta un importante investimento realizzato dalla Società con l'obiettivo di elevare ulteriormente gli standard di qualità, comfort e capacità del servizio offerto all'utenza. Una scelta imprenditoriale che guarda al futuro e conferma la volontà dell'azienda di continuare a investire con convinzione nei collegamenti marittimi con le isole minori della Sardegna», ha dichiarato l'amministratore delegato di Delcomar, Gianfranco Atzeni.

«Questo importante traguardo si inserisce nel quadro del servizio di continuità territoriale garantito dalla Regione Autonoma della Sardegna, che attraverso la programmazione del servizio, il suo finanziamento e il costante lavoro dell'Assessorato dei Trasporti e della propria struttura, assicura ogni giorno un collegamento essenziale per le comunità isolane. Un impegno che fa della Sardegna l'unica Regione italiana a garantire collegamenti marittimi con le proprie isole minori ventiquattro ore su ventiquattro. In questo contesto - prosegue Atzeni - il costante confronto tra Delcomar e Regione e il lavoro congiunto svolto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno accompagnato tutte le fasi del percorso che ha condotto all'entrata in servizio della nuova unità navale. Per questo desidero esprimere, a nome della Società, un sincero ringraziamento all'Assessore dei Trasporti, alla Direzione Generale e a tutto il personale dell'Assessorato, per il supporto, la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati».

© Riproduzione riservata