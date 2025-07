Nuovo bollettino di pericolosità alta della Protezione civile per il territorio di Cagliari.

Confermata l’allerta incendi di codice arancione per la giornata di domani, lunedì 7 luglio.

Anche ieri è stata una giornata rovente, l’ennesima, per la Sardegna, non solo per le temperature elevate ma per i sedici incendi che, in poche ore, hanno messo sotto pressione il sistema regionale antincendio.

Cinque di questi roghi si sono rivelati particolarmente insidiosi, tanto da richiedere l’intervento della flotta aerea della Regione.

Dal nord al sud dell’Isola, uomini e mezzi hanno lavorato senza sosta per arginare le fiamme, spesso alimentate dal vento e da condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco. Tra le aree più colpite, Olbia, Luras, Posada, Assemini e Bonorva.

Uno degli scenari più delicati si è verificato nelle campagne di Olbia, dove un incendio di interfaccia – ovvero vicino alle abitazioni – ha reso necessario un intervento massiccio.

