È stata una giornata rovente, l’ennesima, per la Sardegna, non solo per le temperature elevate ma per i sedici incendi che, in poche ore, hanno messo sotto pressione il sistema regionale antincendio.

Cinque di questi roghi si sono rivelati particolarmente insidiosi, tanto da richiedere l’intervento della flotta aerea della Regione.

Dal nord al sud dell’Isola, uomini e mezzi hanno lavorato senza sosta per arginare le fiamme, spesso alimentate dal vento e da condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco. Tra le aree più colpite, Olbia, Luras, Posada, Assemini e Bonorva.

Uno degli scenari più delicati si è verificato nelle campagne di Olbia, dove un incendio di interfaccia – ovvero vicino alle abitazioni – ha reso necessario un intervento massiccio. Coordinati dalla stazione forestale locale e supportati da un elicottero decollato da Anela, sono entrati in azione volontari, barracelli, Vigili del Fuoco e squadre Fo.Re.STAS. Il rogo è stato domato intorno alle 16, evitando conseguenze peggiori in una zona particolarmente esposta.

A Luras, in località Pasadolza, le fiamme hanno attaccato diversi ettari di pascolo arborato e cespugliato. Qui il coordinamento è stato affidato alla stazione forestale di Calangianus, con supporto aereo dalla base Cfva di Limbara. Sul posto anche tre squadre Fo.Re.Stas e volontari di Tempio. L’incendio è stato spento dall’alto entro le 17:30, ma a terra continuano le operazioni di bonifica.

Più contenuto ma comunque pericoloso l’incendio scoppiato in agro di Posada, su un’area agricola. A guidare le operazioni il personale forestale di Siniscola, con un elicottero da Farcana e i Vigili del Fuoco locali. Le fiamme sono state domate intorno alle 16:30, ma anche qui le squadre rimangono operative per evitare riaccensioni.

Preoccupano le fiamme che da ore bruciano nelle campagne di Assemini, dove l’incendio ha attaccato una zona di terreni incolti. Le squadre forestali di Uta stanno lavorando sul posto, insieme a un elicottero da Pula, ai volontari di Capoterra e Assemini, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Cagliari. L’intervento è ancora in corso e la situazione resta sotto monitoraggio.

Il più complesso degli incendi è stato segnalato a Bonorva, in località Sa Camba Noa, dove le fiamme hanno interessato ettari di pascoli secchi. Sul posto un dispositivo imponente: stazioni forestali di Bonorva e Sassari, il nucleo Gauf e tre elicotteri – compreso il Superpuma da Alà dei Sardi – oltre ai Barracelli e Fo.Re.STAS. Le operazioni sono tuttora in corso, rese difficili dalla vastità e dalla morfologia del terreno.

(Unioneonline/Fr.Me.)

