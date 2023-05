Il Presidente del Corecom Sardegna Sergio Nuvoli è stato nominato componente effettivo del Comitato nazionale media e minori, l’organismo composto da quindici membri che verifica l’applicazione del Codice di autoregolamentazione, nato da un accordo tra le emittenti televisive pubbliche e private, con lo scopo di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai più giovani.

A scegliere Nuvoli il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom delle Regioni e delle Province autonome italiane, presieduto da Antonio Donato Marra, che ha spiegato: «La delega al collega è stata assegnata anche in base ad un’attenta valutazione del suo curriculum fatta dal sottoscritto, dal quale è emersa l’esperienza e la competenza in materia». Il presidente del Corecom Sardegna (il Comitato regionale per le Comunicazioni), tra gli altri incarichi, dal 2007 è tutore legale di minori stranieri non accompagnati, adolescenti e pre-adolescenti che arrivano in Italia senza genitori né parenti prossimi.

«Sono onorato di questa nomina», ha commentato Sergio Nuvoli. «Si tratta di un riconoscimento, oltre che al mio percorso professionale, anche all’attività svolta con i colleghi del Corecom Sardegna e grazie al prezioso lavoro degli uffici del Consiglio Regionale della Sardegna. C’è tanto da fare: spero di ripagare al meglio la fiducia del Coordinamento nazionale e, in particolare, del collega coordinatore Marra».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata