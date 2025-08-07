Una protesta inscenata fra le rotaie della stazione di Santa Gilla a Cagliari, con altissimi rischi per la sua incolumità. È quanto ha fatto un uomo, in evidente stato di alterazione, nel pomeriggio di oggi bloccando un treno regionale diretto a Decimomannu.

Lo stop è avvenuto poco dopo le 16, con l’uomo che si è posizionato sul binario dove transitano i treni provenienti dalla stazione di Cagliari e diretti verso Elmas. Il convoglio è rimasto circa mezz’ora fermo, mentre sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e un’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine sono riuscite a convincerlo a concludere la sua protesta, portandolo fuori dai binari su una delle pensiline.

Alle 16.30 il treno è potuto ripartire, con diversi minuti di ritardo, mentre attorno alle 16.45 l’uomo è stato portato via in ambulanza.

(Unioneonline/r.sp.)

