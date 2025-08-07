Arrestato un giovane turista svizzero a Baja Sardinia, in quanto ritenuto responsabile di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti la scorsa notte, con l'intervento dei carabinieri della stazione di Porto Cervo assieme a quelli del Radiomobile di Olbia: lo comunicano gli stessi militari in una nota.

All'uscita da un noto locale di Baja Sardinia, il turista – in escandescenza – ha cominciato ad aggredire chi lasciava la struttura. Il ragazzo era in uno stato di forte alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all'abuso di sostanze alcoliche: ha provato a salire a bordo dell'auto del padre per darsi alla fuga.

I carabinieri, intervenuti per dare aiuto al personale del 118, hanno cercato di bloccarlo e impedirgli di partire. Erano peraltro assieme al padre del giovane, ma il ragazzo ha avuto un atteggiamento ancora più aggressivo: si è dimenato e ha sputato addosso allo stesso genitore e ai militari, iniziando a scalciare verso di loro per provare a scappare.

Bloccato e messo in sicurezza, anche con l'aiuto di altri due ragazzi presenti, l'arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, a disposizione della Procura di Tempio.

(Unioneonline)

