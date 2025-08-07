Un peschereccio è affondato nel pomeriggio al largo dello mare del Golfo dell'Asinara, a nord dell'isola, poco distante dalla costa di Porto Torres. Tre le persone a bordo della imbarcazione, proveniente da Santa Teresa di Gallura, sono state soccorse da un altro peschereccio che navigava nelle vicinanze.

Tutte le persone a bordo sarebbero in buono stato di salute. Ancora da accertare le cause che hanno portato l'imbarcazione ad inabissarsi in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera con una motovedetta inviata a seguito della segnalazione giunta alla Capitaneria di porto turritana.

Hanno provveduto al trasbordo delle persone dal peschereccio alla unità di soccorso. In banchina nello scalo turritano l'ambulanza del 118 per verificare lo stato di salute dei componenti l'equipaggio. La Capitaneria di porto ha avviato le indagini per appurare le cause dell'incidente e di eventuali responsabilità.

