Un uomo di 35 anni, residente in un centro a pochi chilometri da Olbia, chiede inutilmente da quattro mesi di poter vedere i figli. La richiesta è basata su un provvedimento del Tribunale dei minori di Sassari.

La vicenda sta finendo in Procura, l’avvocata del padre dei due bambini, Fiorella Testani, ha infatti confermato la presentazione di un esposto. Testani dice: «È una situazione che sta creando danni pesanti, al mio assistito e ai figli».

Si parla di inottemperanza dell’ordine dei magistrati per la presunta mancanza di operatori sociali idonei alle attività che devono essere garantite. Le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte non sono state in grado di dare seguito alle ordinanze.

Da quattro mesi deve essere data attuazione a un provvedimento che dispone incontri protetti tra il protagonista del caso e i suoi bambini. L’uomo può vedere i figli in presenza degli assistenti sociali e a determinate condizioni. Un atto che il destinatario non ha mai contestato o impugnato. In quattro mesi non è stato possibile procedere con gli assistenti sociali per gli incontri sotto vigilanza. Dice l’avvocata Fiorella Testani: «Il mio assistito non sta bene. Non ha incontrato i figli e ha notizie frammentarie sulle loro condizioni».

© Riproduzione riservata