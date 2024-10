Sgombero confermato per la casa di riposo di Viddalba, il Tribunale di Tempio non ha concesso nessuna proroga della immissione in possesso del custode giudiziario.

Domani mattina la Casa Santa Teresina dovrà essere messa a disposizione dell’Istituto vendite giudiziarie di Tempio, rappresentato dall’avvocato Gianfranco Grussu. Gli ospiti sono più di venti e si tratta di persone anziane per le quali è necessaria una nuova sistemazione. Le famiglie dei pensionati, di diversi centri dell’Anglona e della Gallura, sono molto preoccupate per l’evolversi della situazione. Domani potrebbe essere chiusa parte dell’immobile e lasciate aperte le stanze.

L’asta giudiziaria è fissata per la fine di ottobre. La società che gestisce la Casa di Riposo è da mesi a conoscenza dei provvedimenti del Tribunale di Tempio. Il gestore non è il destinatario della procedura esecutiva, i creditori stanno agendo contro la proprietà. I familiari degli anziani, a luglio, avevano organizzato un sit in a Viddalba.

