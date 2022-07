Corona d’alloro in testa, abito grigio e papillon. Tra le mani la sua tesi di laurea. Valerio Scanu, il cantante maddalenino vincitore di Sanremo 2010, si è laureato in Giurisprudenza con lode.

Ad annunciarlo lui stesso sulla pagina Instagram in cui ha scritto anche una dedica: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”. Suo padre è morto l’anno scorso a causa del Covid. Valerio, 32 anni, aveva deciso di cominciare gli studi di legge dopo una denuncia nei suoi confronti per diffamazione, poi archiviata, che lo aveva spinto a occuparsi personalmente della materia.

I fan lo hanno riempito di messaggi e complimenti.

