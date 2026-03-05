L’attivazione congiunta dei due sportelli, da parte del Centro Disabilità Globale, di Supporto Amministrativo e legale a famiglie e persone con disabilità vuole offrire un aiuto nella semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Alle famiglie viene offerta la possibilità trovare risposte chiare, assistenza competente e un supporto continuativo nella gestione delle pratiche più delicate. L’attivazione congiunta dei due sportelli, in collaborazione con Oltrans Service e l’Ambito Territoriale Sociale di Olbia, si propone dunque di offrire ai cittadini una semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Lo sportello amministrativo nasce con l’obiettivo di sostenere gli utenti nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate all’assistenza socio‑sanitaria e ai rapporti con gli enti previdenziali. Il servizio offre supporto gratuito in particolare per gestione dei contratti per assistenti domiciliari (assunzioni, denunce INPS, buste paga); assistenza nella compilazione della DSU per il rilascio dell’attestazione ISEE, indispensabile per accedere a diverse misure socio‑assistenziali; trasmissione telematica dei dati socio‑economici per l’erogazione delle indennità INPS dedicate alla disabilità (accompagnamento, frequenza, ecc.); dichiarazioni di responsabilità e aggiornamento dei requisiti amministrativi e reddituali per prestazioni economiche di invalidità civile (ICRIC, RED). L’apertura del centro è ogni primo giovedì del mese. Per quanto riguarda lo Sportello di Consulenza Legale, che offre un servizio di informazione e tutela per gli utenti che beneficiano — o intendono beneficiare — di contributi regionali e prestazioni del Servizio Sociale, offre: chiarimenti e assistenza in materia di invalidità civile; supporto in caso di rigetto delle domande da parte dell’INPS; orientamento sulla normativa relativa alla disabilità e ai diritti dei cittadini fragili. Apertura: ogni terzo giovedì del mese dalle ore 15:00. Si riceve presso il centro comunale di Montiggia, in via Nazionale 111, con appuntamento. Per contatti: 345 8670860 - amministrativo.cdg.palau@oltransservice.it



