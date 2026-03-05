Sono iniziati a Luogosanto gli interventi di pulizia dei corsi d’acqua finalizzati a migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi legati alle piogge intense. I lavori riguardano in particolare la rimozione della vegetazione che, accumulandosi negli alvei e lungo le sponde, può ostacolare il normale scorrimento dell’acqua e provocare criticità in caso di maltempo.

«Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza del territorio. Proprio quest’anno ne abbiamo avuto conferma: nei tratti in cui eravamo già intervenuti negli anni precedenti non si sono registrate criticità, nonostante le piogge particolarmente intense», spiega il sindaco Agostino Pirredda.

Gli interventi sono resi possibili grazie a finanziamenti regionali ottenuti in più annualità, che hanno consentito al Comune di programmare le opere e portarle avanti nel tempo. Pirredda sottolinea anche il lavoro svolto dagli uffici comunali, «che con costanza e competenza garantiscono la partecipazione ai bandi e l’ottenimento di finanziamenti preziosi, consentendoci di trasformare la programmazione in interventi concreti sul territorio».

L’iniziativa, attualmente in corso, è stata accolta positivamente da molti cittadini, che stanno anche segnalando al sindaco alcune aree dove sarebbe opportuno intervenire. Non manca tuttavia chi osserva che i lavori siano partiti con un certo ritardo, considerato che l’inverno è ormai inoltrato e caratterizzato da precipitazioni particolarmente abbondanti.

Il disboscamento avrà una funzione preventiva anche in vista della prossima estate, che si preannuncia particolarmente calda: la rimozione della vegetazione in eccesso potrà, infatti, contribuire a limitare il rischio di incendi e la loro eventuale propagazione.

