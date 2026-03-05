«La notizia dell’ipotetica chiusura definitiva del pronto soccorso dell’Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania è sconcertante e gravissima». Le parole sono del deputato della Gallura, Dario Giagoni: «Non siamo davanti a una semplice riorganizzazione amministrativa, ma al rischio di smantellare un presidio essenziale per un intero territorio, proprio alla vigilia della stagione estiva».

Il parlamentare della Lega chiama in causa la presidente della Regione, Alessandra Todde e la situazione di incertezza nella quale versa la diligenza della ASL Gallura che rappresenta un elemento di per sé di criticità. Giagoni domanda poi «dal 1° luglio, senza il contributo dei medici “gettonisti”, quale scenario si prospetta per la sanità sarda? Quali garanzie possiamo offrire a residenti e turisti se non siamo in grado di assicurare pienamente un diritto fondamentale e teoricamente previsto dalla costituzione come quello alla salute?».

Dopo aver espresso preoccupazione anche per sette pronto soccorso con LEA di I livello, Giagoni scrive: «Presidente sveglia! Il silenzio in questo momento sarebbe inaccettabile».

