Trovati resti umani nelle acque di Tavolara: potrebbero appartenere a uno dei fratelli DeianaA individuarli un pescatore, sul posto il magistrato e la Guardia costiera. Il corpo sarebbe già stato identificato grazie a un documento. Giuseppe e Lorenzo sono scomparsi da oltre un anno
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Ritrovamento di resti umani in un tratto di mare a ridosso dell’isola di Tavolara.
A individuarli è stato un pescatore, stamattina, durante attività di pesca nel corso della quale stava utilizzando delle reti.
Stando a quanto si apprende sarebbe stato trovato anche un portafogli con all’interno un documento di identità, che avrebbe già permesso di dare un nome al corpo. I resti saranno sottoposti ora a ulteriori attività di identificazione a Golfo Aranci.
Potrebbero appartenere a uno dei due fratelli Deiana, Giuseppe e Lorenzo, olbiesi di 24 e 20 anni, scomparsi all’alba del 19 aprile 2025 dopo essere usciti in barca.
Sul posto il magistrato di turno e la Guardia costiera.