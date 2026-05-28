Chiusa da febbraio scorso per il cantiere aperto da RFI, dall’1 giugno torna operativa la stazione ferroviaria Olbia Centro. Attivi i binari 1 e 2 (il terzo, il prossimo autunno), nella stazione centrale sono in corso importanti lavori di riqualificazione, compresa la realizzazione di un sottopasso che collegherà le due parti della città separate dal fascio dei binari e creerà un nuovo fronte di stazione aperto verso la basilica di San Simplicio.

Durante i mesi di chiusura, sono stati completati gli scavi del tunnel, innalzati i marciapiedi a misura di standard europei per facilitare l'accesso ai vagoni e montate alcune pensiline.

L'intervento, che sarà completato tra un anno, di importo pari a undici milioni e mezzo, prevede anche la ristrutturazione dell'edificio, sottoposto a tutela paesaggistica e culturale, e la sistemazione del giardino storico adiacente, con lavori finalizzati a migliorarne la vivibilità e la fruizione per tutti, eseguiti in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Sassari e Nuoro.

Per la stazione di Olbia, prima in Sardegna, è in corso l'iter per l’ottenimento della certificazione Envision, il protocollo internazionale per la progettazione e la costruzione di infrastrutture sostenibili.

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