Riapre la stazione ferroviaria di Olbia CentroAttivi i binari 1 e 2, per il terzo bisognerà attendere il prossimo autunno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Chiusa da febbraio scorso per il cantiere aperto da RFI, dall’1 giugno torna operativa la stazione ferroviaria Olbia Centro. Attivi i binari 1 e 2 (il terzo, il prossimo autunno), nella stazione centrale sono in corso importanti lavori di riqualificazione, compresa la realizzazione di un sottopasso che collegherà le due parti della città separate dal fascio dei binari e creerà un nuovo fronte di stazione aperto verso la basilica di San Simplicio.
Durante i mesi di chiusura, sono stati completati gli scavi del tunnel, innalzati i marciapiedi a misura di standard europei per facilitare l'accesso ai vagoni e montate alcune pensiline.
L'intervento, che sarà completato tra un anno, di importo pari a undici milioni e mezzo, prevede anche la ristrutturazione dell'edificio, sottoposto a tutela paesaggistica e culturale, e la sistemazione del giardino storico adiacente, con lavori finalizzati a migliorarne la vivibilità e la fruizione per tutti, eseguiti in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Sassari e Nuoro.
Per la stazione di Olbia, prima in Sardegna, è in corso l'iter per l’ottenimento della certificazione Envision, il protocollo internazionale per la progettazione e la costruzione di infrastrutture sostenibili.