È trascorsa una settimana dall’inizio delle ricerche in mare dei fratelli olbiesi Giuseppe e Lorenzo Deiana (24 e 20 anni). Anche oggi la macchina della Protezione Civile, coordinata dalla Direzione marittima di Olbia, si è messa in moto per cercare i due giovani davanti a Capo Figari (Golfo Aranci).

Purtroppo non c’è nessuna traccia dei dispersi e della loro imbarcazione. Hanno operato insieme agli uomini e ai mezzi della Guardia Costiera tanti volontari (moltissimi i sub) che hanno perlustrato l’area dove sono avvenuti i ritrovamenti di oggetti che apparterrebbero a Giuseppe e Lorenzo. Le comunità di Olbia e Golfo Aranci vivono giornate di angoscia ed è una gara di solidarietà e di vicinanza ai familiari dei due fratelli, i pescatori più anziani ed esperti stanno cercando di aiutare in tutti i modi i parenti di Giuseppe e Lorenzo.

Il pm della Procura di Tempio, Mauro Lavra, ha adottato i provvedimenti necessari per rendere possibili tracciamento e monitoraggio delle utenze telefoniche dei dispersi. Questa sera il legale della famiglia Deiana, l’avvocato Pietro Cherchi, ha lanciato un appello: «Sappiamo che il 19 aprile, dalle 11 alle 16,30, si è tenuta una iniziativa a Golfo Aranci. Chiediamo a tutti i partecipanti della Passeggiata Botanica a Capo Figari di mandarci foto e video della escursione. Spesso si scattano foto per avere le immagini del mare e della costa. Questo materiale potrebbe essere prezioso per le ricerche».

