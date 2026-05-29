Il 3 giugno prossimo prenderà servizio nella Casa di Comunità di Padule, a La Maddalena, il dottor Marcello Acciaro. Le procedure per l'iscrizione nelle liste del medico saranno attive esclusivamente a partire dalle ore 9.00 del giorno 3 giugno. I cittadini potranno scegliere tra due modalità: online tramite Portale Zenteweb, opzione consigliata per rapidità e comodità, disponibile solo dal momento dell’apertura ufficiale delle iscrizioni; presso gli Sportelli Amministrativi, recandosi all’interno Casa della Comunità di La Maddalena.

«L’arrivo del Dott. Acciaro nella squadra degli operatori sanitari della Casa di Comunità dà una risposta concreta e di vitale importanza all’utenza in un periodo di grave difficoltà della medicina territoriale», scrive la Direzione Aziendale, congiuntamente alla Direzione del Distretto di La Maddalena; «La sua disponibilità ci permetterà di assistere un bacino di 1.500 pazienti: una boccata d'ossigeno per la comunità maddalenina che, a causa della cronica carenza di camici bianchi e della peculiare condizione di insularità, ha vissuto mesi di forte disagio e incertezza, ora in fase di superamento».

Il Dott. Acciaro opererà all’interno della Casa della Comunità di La Maddalena, lavorando in sinergia con i colleghi già presenti attraverso il sistema delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Questo modello di medicina di gruppo, scrive Asl Gallura, garantisce una maggiore continuità assistenziale, permettendo ai medici di condividere percorsi di cura e offrire un servizio più strutturato all'utenza. Gli utenti che decideranno di effettuare l’iscrizione allo sportello amministrativo dovranno presentarsi muniti di fotocopia fronte/retro del documento d'identità del richiedente, mentre in caso di delega dovranno presentare la fotocopia del documento di identità fronte/retro, sia del delegato che del delegante e naturalmente la delega firmata. Ciascuna persona potrà presentare un massimo di 4 deleghe.

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