Bilancio di quello che è stato “I Suoni della Gallura”, prima edizione, assolutamente positivo per gli organizzatori-direttori artistici (docenti Chiara Bellamacina e Antonio Lascaro), la dirigente scolastica Pinuccia Selis e l’assessore Michele Occhioni.

Il Concorso Musicale Nazionale ha visto la partecipazione, tra Arzachena (Museo Civico “Michele Ruzittu) e Palau (Cineteatro Montiggia), di oltre 700 giovani musicisti provenienti da tutta la Sardegna e d’Italia. Al concorso hanno partecipato tra gli altri alcune orchestre scolastiche (Istituto Comprensivo Arzachena, che ha ospitato l’evento, I.C. Settimo San Pietro, I.C. 2 Monte Attu di Tortolì, I.C. Maria Lai di Olbia, Liceo Musicale Azuni di Sassari, Liceo Musicale “Fabrizio De André” di Olbia, I.C. Muggianu G.A. di Orosei, I.C. di Bono, I.C. Monsignor Saba di Elmas e I.C. di La Maddalena).

Oltre all’Orchestra dell’Educandato Maria Adelaide di Palermo. Erano anche presenti alcuni allievi di diverse accademie musicali e dei Conservatori di Sassari e Cagliari. Il Museo di Arzachena ha inoltre fatto da cornice ai concerti serali, che hanno registrato il tutto esaurito per il M°Roberto Di Marzo alle percussioni, il Cordas et Bentu Duo costituito dal M°Francesca Apeddu al flauto e dal M° Maria Luciani alla chitarra, e il M° Andrej Shaklev al pianoforte. “Suoni della Gallura” dà a tutti appuntamento al 2027.

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