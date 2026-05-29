I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Tempio Pausania, hanno arrestato un 33enne tunisino con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, rapina, tentato sequestro di persona e danneggiamento.

L’uomo, nelle ultime settimane, secondo accertamenti e testimonianze ha più volte picchiato e minacciato la compagna. In un’occasione avrebbe aggredito la donna di notte, per strada, afferrandola al collo e minacciandola con una bottiglia di vetro per rubarle telefono e portafoglio. Ancora, avrebbe tentato di bloccarla nella propria macchina, impedendole di fuggire, posizionando un motorino e diversi massi attorno al veicolo, di cui avrebbe inoltre infranto il lunotto posteriore.

Arrestato, l’uomo è stato condotto nel carcere di Sassari-Bancali come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata