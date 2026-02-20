Stop alle auto, con traffico deviato e disagi per gli automobilisti, sulla sp 90, la litoranea che collega Castelsardo con Santa Teresa Gallura, in corrispondenza del ponte sul Rio di Pirastu, nel comune di Trinità d’Agultu.

Il provvedimento è stato reso necessario per un cedimento strutturale dell’asfalto posato sul ponte, con una voragine che si è formata forse come conseguenza del maltempo che non ha risparmiato negli ultimi giorni la zona.

Il provvedimento di stop al traffico, emanato dalla provincia di Olbia-Tempio dopo un sopralluogo effettuato nella serata di ieri, è volto a consentire il ripristino del manto stradale, con gli operai già intervenuti per riaprire quanto prima alla circolazione delle auto.

La strada, arteria fondamentale per i collegamenti fra importanti centri della zona, è già da tempo al centro di pesanti polemiche perché in molti tratti al limite della percorribilità. Oggi il nuovo stop, fino a diversa comunicazione.

