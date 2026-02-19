È il partenariato con il prestigioso Premio Solinas, punto di riferimento nazionale per la scrittura e la sceneggiatura cinematografica, a dare particolare valore al progetto “Il pescatore di storie”, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Garibaldi” di La Maddalena.

Una collaborazione che accompagnerà studenti e studentesse in un percorso creativo e formativo di rilievo. L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, con l’approvazione del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione.

Un risultato che porta il cinema dentro le aule come strumento educativo e civile, capace di stimolare competenze espressive, tecniche e organizzative. Il titolo del progetto, “Il pescatore di storie”, richiama in modo suggestivo l’idea di lanciare una “lenza” creativa per raccogliere le proposte narrative degli studenti e selezionare quella che diventerà il cortometraggio da produrre.

Un’immagine questa che ben calza con la cultura del mare, piuttosto diffusa nell’isola, il mondo della pesca e con una delle offerte formative della scuola, rappresentata dall’Istituto Nautico. Già da queste settimane ragazzi e ragazze sono impegnati a stimolare la fantasia e a tratteggiare le prime idee e le prime bozze.

La storia nascerà da un laboratorio di ideazione e scrittura, e sarà sviluppata con il supporto degli esperti Solinas e poi tradotta in immagini. A spiegare il percorso è il docente Adriano Tovo, referente del progetto: «In partenariato con il Premio Solinas lavoreremo con esperti che guideranno i ragazzi in tutte le fasi, dalla scrittura alla sceneggiatura. Stiamo costruendo la classe operativa, ma l’intero istituto parteciperà, dai vari indirizzi del Liceo al Nautico». Gli studenti prenderanno parte a ogni fase della produzione: scenografia, interpretazione, componente musicale e tecnica, fino al montaggio e alla postproduzione, che dovranno concludersi entro giugno.

© Riproduzione riservata