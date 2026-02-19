La giudice del Tribunale di Tempio, Federica Lunari, ha assolto dall’accusa di violazione del Codice dell’Ambiente l’ex presidente del Cipnes di Olbia, Gianni Sarti.

La pm Franca Cabiddu (che ha chiesto la condanna di Sarti a una ammenda) contestava lo scarico a mare di acqua dal depuratore del Consorzio Industriale (Cocciani) con valori di metalli (alluminio) superiori a quelli tollerati dalla legge.

Il Consorzio industriale e l’ex presidente Gianni Sarti, assistito dall’avvocato Marzio Altana, hanno sempre respinto le contestazioni che nascono dagli esiti delle analisi dell’Arpas. Secondo il Cipnes il depuratore è a norma.

Il processo è uno dei filoni della vicenda giudiziaria che nasce in prevalenza dagli esposti presentati dai mitilicoltori di Olbia.

