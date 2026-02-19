L’Amministrazione Comunale pubblicizza una scatola per il momento vuota, il cui obiettivo sarà comunque quello di valorizzare La Maddalena nei mesi fuori stagione. È stata battezzata progetto “Winter is Better” avente come base, sicuramente importante, la convenzione con la compagnia di navigazione Delcomar, la quale applicherà una tariffa agevolata sui collegamenti marittimi durante i fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino al prossimo 30 aprile. “Tutti i visitatori potranno usufruire di uno sconto sul prezzo del biglietto del traghetto pari alla tariffa riservata ai residenti”.

«L’iniziativa Winter is Better si inserisce nel solco delle politiche di destagionalizzazione già avviate con successo dall’Amministrazione Comunale - afferma il sindaco Fabio Lai - proseguiamo infatti sulla falsariga di “Natalisola”, il progetto promosso nel mese di dicembre scorso dall’assessore Stefania Terrazzoni e dal consigliere Luca Falchi, che ha registrato numeri di presenze particolarmente significativi, grazie a un ricco calendario di eventi organizzati dall’Amministrazione e alla possibilità, estesa per l’intero mese, di usufruire della tariffa residenti sui collegamenti marittimi».

«Si tratta di un progetto pilota – aggiunge l’assessora al commercio Stefania Terrazzoni - pensato per favorire l’accessibilità e incoraggiare l’arrivo di un maggior numero di visitatori, con l’obiettivo di generare positive ricadute economiche per le attività commerciali, le strutture ricettive e l’intero tessuto produttivo locale. Winter is Better, potrebbe rappresentare anche un’opportunità unica per scoprire e riscoprire le straordinarie attrattive della nostra Città, un centro storico di rara bellezza, custode di monumenti e preziosi cimeli; un patrimonio ambientale di grande valore come l’isola di Caprera, autentico polmone verde del Mediterraneo; e la suggestiva Casa Museo di Garibaldi, meta di rilevanza storica e culturale».

