Padru, escursionista in difficoltà salvata dai vigili del fuocoLa donna era rimasta bloccata in una zona impervia mentre faceva una passeggiata
Un’escursionista impegnata in una passeggiata nelle campagne di Padru è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di ieri da una squadra dei vigili del fuoco di Olbia.
La richiesta d’intervento è arrivata alla centrale operativa all'imbrunire.
Gli uomini del distaccamento locale hanno in poco tempo raggiunto la zona impervia dove si trovava la donna e sono riusciti a trarla in salvo riaccompagnandola in una zona sicura.
Alle ricerche della dispersa hanno preso parte anche gli uomini del Corpo Forestale e alcune persone del posto.
(Unioneonline)