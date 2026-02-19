Un’escursionista impegnata in una passeggiata nelle campagne di Padru è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di ieri da una squadra dei vigili del fuoco di Olbia.

La richiesta d’intervento è arrivata alla centrale operativa all'imbrunire.

Gli uomini del distaccamento locale hanno in poco tempo raggiunto la zona impervia dove si trovava la donna e sono riusciti a trarla in salvo riaccompagnandola in una zona sicura.

Alle ricerche della dispersa hanno preso parte anche gli uomini del Corpo Forestale e alcune persone del posto.

