Il Comune di Santa Teresa Gallura rinnova il proprio impegno nella tutela ambientale e nella lotta all’inquinamento da plastica. La Giunta comunale ha recentemente approvato il protocollo d’intesa con l’associazione onlus Plastic Free per lo svolgimento di attività di volontariato sul territorio nel corso dell’anno.

Il provvedimento si inserisce in un percorso avviato già nel 2021, quando l’amministrazione aveva sottoscritto un primo accordo con l’organizzazione. Plastic Free, si legge nell’atto, è «organizzazione di volontariato onlus con sede in Termoli (CB), che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema».

L’associazione promuove iniziative concrete di contrasto alla dispersione dei rifiuti plastici, tra cui giornate di pulizia di parchi e spiagge, coinvolgendo cittadini che «volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi».

Accanto alle attività di raccolta, sono previste lezioni di educazione ambientale nelle scuole, campagne informative sui social, passeggiate ecologiche e segnalazioni di abbandono illecito di rifiuti.

Nel testo si evidenzia come l’interesse verso queste iniziative sia «elevato, in considerazione dell’attuale e sempre crescente problematica della diffusione e dispersione nell’ambiente di materiale plastico». Da qui la scelta del Comune di aderire nuovamente al progetto, in un’ottica di esempio e di buona pratica per la comunità locale.

Il Protocollo d’Intesa ha l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per semplificare i passaggi burocratici necessari, da un lato, allo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio, e dall’altro, al miglioramento della città dal punto di vista ambientale propedeutico anche al percorso verso il riconoscimento Santa Teresa Gallura come Comune Plastic Free.

© Riproduzione riservata