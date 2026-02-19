Baldé non si ferma più: è ancora lui il re dei bomber dell’EccellenzaL’attaccante del Buddusò firma il 14° gol e decide la sfida contro il Lanusei. Insegue Martins a quota 12, Tapparello aggancia Capellino al terzo posto
È sempre Ousmane Baldé il re dei bomber del campionato di Eccellenza. Nella sesta giornata di ritorno l’attaccante del Buddusò ha messo a segno la sua 14ª rete stagionale, un gol pesantissimo che ha deciso la sfida contro il Lanusei e regalato ai biancocelesti tre punti fondamentali.
Alle sue spalle resta fermo a quota dodici Alfredo Francisco Martins, punta del Lanusei, che finora ha realizzato due reti su calcio di rigore e continua a inseguire la vetta della classifica marcatori.
In terza posizione si accende la lotta: l’attaccante dell’Ilvamaddalena Blas Dante Tapparello ha agganciato Nicolas Martin Capellino dell’Iglesias, confermando un duello che promette scintille nelle ultime giornate.
Restano fermi a quota otto gol diversi protagonisti del torneo: Tomas Ezequiel Pavone del Carbonia Calcio; Joel Salvi Costa (una rete su rigore) dell’Iglesias; Caio De Cenco dell’Ilvamaddalena; e Lucas Siamparelli (un rigore) del Santa Teresa Gallura.
14 RETI: Ousmane Balde (6 rig.) (Buddusò).
12 RETI: Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).
9 RETI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Marco Caggiu (Nuorese); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
8 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa).
7 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.), Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
6 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Nicola Mereu (Lanusei); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).
5 RETI: Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 4, Villasimius 1); Daniele Cannas (Villasimius).
4 RETI: Ablaye Faye (1 rig.) (Buddusò); Alessandro Mauro, Gonzalo Conejo Perez (1 rig.) (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Alvaro Lima (Ilvamaddalena); Igor Caetano Trindade (1 rig.) (Lanusei); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Mauro Castro, Federico Malano (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco (2 rig.), Nahuel Menseguez (Tortolì); Alessio Saba (Villasimius).