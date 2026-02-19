Con l'approvazione all'unanimità, ieri in Consiglio comunale, del Regolamento del garante per le persone con disabilità, il Comune di Olbia ha istituito l'organo monocratico deputato a promuovere e a favorire iniziative per assicurare la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

L'adozione del regolamento che disciplina compiti e funzione della figura, da individuare con un avviso pubblico e scelta a discrezione del sindaco, è stata sollecitata, un anno fa, da una mozione presentata dalla minoranza consiliare, primo firmatario il consigliere pentastellato, Alfideo Farina: «Da oggi, la città può dotarsi di una figura importantissima: questa iniziativa ha una valenza etica ma anche politica perché l'espressione unanime del Consiglio di fronte a temi come questi fa onore a tutti noi».

A illustrare il nuovo regolamento l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai: «Il regolamento, frutto di un percorso intrapreso dopo la mozione che chiedeva di formalizzare la figura del garante, definisce alcuni aspetti essenziali del suo ruolo e sarà integrato seguendo le linee guida regionali, in fase di elaborazione».

Per la capogruppo di Forza Italia, Maria Antonietta Cossu, «questa figura rappresenta un arricchimento che integra il lavoro già svolto dagli uffici dei servizi sociali comunali».

