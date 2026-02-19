Una donna di 40 anni, cittadina rumena, è stata arrestata dal personale del Commissariato di Olbia dopo un movimentato intervento degli agenti in una abitazione. I poliziotti sono stati chiamati dalla persone che vivono in un appartamento di un condominio della città gallurese. La donna, stando alla segnalazione arrivata al Commissariato, conosce bene la famiglia che occupa l’appartamento e, dopo essere entrata nella casa, ha cercato di portare via un televisore.

Quando i poliziotti sono arrivati nell’appartamento la donna li ha accolti con minacce e sferrando calci e ginocchiate, quindi ha morso uno degli agenti.

Per la protagonista dell’episodio segnalato alla Procura di Tempio, difesa dall’avvocata Marcella Muzzu, è scattato l’obbligo di firma giornaliero così come chiedeva il pm Gianmarco Vargiu.

