I Carabinieri del Nucleo Tpc di Cagliari hanno restituito alla Diocesi di Tempio due oggetti che erano stati prelevati dalla Cattedrale di Tempio.

Si tratta delle matrici dei sigilli del vescovo Diego Capece, morto nel 1855. I militari hanno recuperato i sigilli nell’ambito di una importante indagine condotta a Cagliari e Sassari.

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È la seconda restituzione del Nucleo Tpc di Cagliari in Gallura nel giro di pochi giorni.

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