la cerimonia
28 marzo 2026 alle 11:58aggiornato il 28 marzo 2026 alle 12:02
Tempio, restituiti alla Diocesi due oggetti trafugati dalla CattedraleRecuperati grazie a un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Tpc di Cagliari
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I Carabinieri del Nucleo Tpc di Cagliari hanno restituito alla Diocesi di Tempio due oggetti che erano stati prelevati dalla Cattedrale di Tempio.
Si tratta delle matrici dei sigilli del vescovo Diego Capece, morto nel 1855. I militari hanno recuperato i sigilli nell’ambito di una importante indagine condotta a Cagliari e Sassari.
È la seconda restituzione del Nucleo Tpc di Cagliari in Gallura nel giro di pochi giorni.
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