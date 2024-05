In fila per ore davanti allo sportello del ticket sanitario e poi mandati a casa perché il servizio chiude. Anche oggi sono stati pesanti i disagi per l’utenza dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio.

Un solo operatore, che ovviamente non ha nessuna colpa del disservizio, ha lavorato tutta la mattina senza riuscire a smaltire tutte le richieste. Molte persone che erano in ospedale da presto sono rientrate a casa senza avere completato la procedura.

Per ragioni contrattuali (l’operatore è fornito da una agenzia interinale) lo sportello funziona un numero limitato di ore al giorno. Alcuni utenti hanno scritto all’assessore regionale alla Sanità segnalando il problema.

Nello spazio del Paolo Dettori adibito al servizio è presente un dispositivo elettronico per il rilascio dei ticket, ma i medici non sono nelle condizioni di utilizzare i documenti elettronici rilasciati dal totem. I disagi più pesanti sono per i pensionati e le persone che arrivano a Tempio dai tutti i centri del distretto sanitario.

