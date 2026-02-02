L’atletica leggera torna ufficialmente a vivere a Tempio Pausania, con la presentazione della ASD Templum Athletae, nuova realtà sportiva che segna un importante ritorno alle discipline dell’atletica e che già guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.

La presentazione si è svolta ieri nella Sala di Rappresentanza S. Sechi, in un clima di festa e partecipazione che ha visto protagonisti i giovani atleti insieme alle loro famiglie. Al tavolo dei relatori, accanto al sindaco Gianni Addis e all’assessora allo Sport Elizabeth Vargiu, erano presenti la presidente dell’associazione Monica Loche, la fondatrice e direttore tecnico Angela Mulas e il consigliere Marco Careddu.

Un momento pubblico che ha sancito ufficialmente l’avvio di un progetto nato dall’impegno di un gruppo di appassionati, determinati a riportare l’atletica nel tessuto sportivo cittadino.

La ASD Templum Athletae, pur essendo nata da poco, sottolinea il sindaco, Gianni Addis, «in pochissimo tempo ha già saputo attrarre a sé un numero considerevole di iscritti, in particolare tra i giovanissimi».

Un risultato reso possibile, aggiunge il primo cittadino, anche dal supporto dell’Amministrazione comunale, che ha garantito sostegno istituzionale sin dalle prime fasi del progetto, grazie al lavoro coordinato degli assessorati ai Lavori Pubblici e al Bilancio e dell’Ufficio Tecnico comunale.

Per l’assessora allo Sport Elizabeth Vargiu, la nascita di questo sodalizio è motivo di grande soddisfazione, considerato che lo sport è uno strumento fondamentale di crescita, capace di trasmettere valori come spirito di squadra, lealtà e inclusione sociale.

