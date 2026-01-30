Inchiesta sul narcotraffico, parte offesa l’Inps: indagato in disoccupazione non dichiarava “lavoro” e reddito illecitiIl 23 aprile davanti alla gup di Tempio il caso di una presunta esportazione di marijuana sarda con destinazione diversi centri del Comasco, del Varesotto e probabilmente anche il mercato svizzero
Il prossimo 23 aprile approda davanti alla gup di Tempio Federica Distefano il caso di una presunta esportazione di marijuana sarda organizzata a Olbia con destinazione diversi centri del Comasco, del Varesotto e probabilmente anche il mercato svizzero.
I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone. Si parla di carichi sino a cento chili di marijuana, come quello intercettato nel Varesotto dalla Guardia di Finanza nell’estate del 2020.
Per uno degli indagati c’è anche un’altra singolare accusa, con parte lesa l’Inps di Olbia. L’uomo è accusato di avere percepito l’indennità di disoccupazione (Naspi), omettendo di fornire all’ente previdenziale “informazioni dovute attestanti la personale posizione lavorativa e la correlata fonte reddituale, benché illecita”. In sostanza, l’indagato avrebbe dovuto dichiarare di essere un narcotrafficante.
Hanno lavorato sul presunto narcotraffico le Procure di Tempio, Varese e Imperia.