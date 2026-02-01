Da anni l’Università della Terza Età di La Maddalena svolge un ruolo culturale costante e riconosciuto, rappresentando un punto di riferimento per la crescita intellettuale e il confronto nella comunità isolana. Un impegno che si rinnova anche nel mese di febbraio con un programma di conferenze ampio e articolato, capace di abbracciare discipline diverse e tematiche di grande interesse.

Sotto la guida della presidente Marina Spinetti, con il prezioso contributo di Antonio Frau e Giovanna Sotgiu, l’UTE continua a proporre un’offerta culturale di qualità, ospitando studiosi ed esperti provenienti da ambiti differenti.

Il calendario si apre con l’incontro dedicato all’urbanistica, affidato all’architetto Antonello Naseddu, che affronta il tema del futuro delle città attraverso l’esperienza dell’Arabia Saudita. Segue la mitologia, con la professoressa Marina Spinetti che guida il pubblico in un viaggio affascinante dedicato a Prometeo, il titano che ci ama(va). Ampio spazio è riservato alla storia e all’identità sarda: Roberto Lai propone una riflessione sull’identità catalana in Sardegna, mentre il colonnello Pasquale Orecchioni rievoca la Brigata Sassari nei racconti dei Dimonios. La storia locale è al centro dell’intervento di Claudio Ronchi, che illustrerà il ruolo svolto dalla Chiesa nel tentativo d’occupazione Franco-corso del 1793 di La Maddalena e del resto del Sardegna.

Non mancano i temi ambientali, con la dottoressa Antonella Gaio che affronta l’argomento delle piante aliene nell’Arcipelago di La Maddalena, e quelli letterari, grazie all’incontro curato da Gianluca Moro dedicato ad Agatha Christie, tra viaggi, letteratura e mistero.

Chiude il mese la conferenza di Pietro Pisciottu su Luogosanto, tra storia e curiosità. Le conferenze si svolgono presso il circolo ufficiali MM di lunedì e venerdì sempre alle 17:30

