Fabio Albieri, presidente del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna e sindaco di Calangianus, si unisce alla richiesta già avanzata dall’assessore regionale alla Cultura, Francesco Agus, rivolta al ministro Francesco Lollobrigida, affinché la prossima scadenza del 9 febbraio venga prorogata al 28 del mese. La richiesta riguarda la presentazione dei progetti a valere sui Contratti di Filiera ammessi al quinto bando ministeriale. La richiesta di proroga è motivata dalla «situazione emergenziale» determinatasi in Sardegna a seguito delle gravi alluvioni dei giorni scorsi, «che hanno inevitabilmente rallentato le attività tecniche e amministrative in corso. Tale slittamento consentirebbe di tutelare un investimento strategico per il territorio e per l’intera Sardegna, garantendo al contempo la qualità tecnica, la coerenza progettuale e la piena efficacia degli interventi programmati, senza incidere sugli obiettivi strategici dei Contratti di Filiera». «Stiamo parlando», sottolinea il presidente Albieri, «di oltre 400 progetti presentati dalle imprese agricole, relativi ai tre Contratti di Filiera finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro di contributo a fondo perduto e 150 milioni di euro di investimenti totali». Numeri di particolare rilevanza economica e sociale nell’ambito di un’operazione che vede coinvolte «centinaia di imprese agricole» e che rappresenta, sottolinea ancora il presidente, «un volano fondamentale per lo sviluppo delle filiere produttive, la modernizzazione del settore primario e il rafforzamento della competitività del sistema agricolo regionale».

