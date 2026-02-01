Poche settimane fa la Giunta dell’Unione dei Comuni ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inserito nell’atto aggiuntivo della programmazione territoriale relativo al Comune di Calangianus. Un intervento strategico, informa il sindaco, Fabio Albieri, da 2 milioni e 200 mila euro che interesserà l’area dell’ex stazione ferroviaria, con l’obiettivo di una profonda riorganizzazione urbana.

Il progetto prevede il collegamento diretto con la Casa Cantoniera 18, sede del nuovo Ufficio Turistico comunale, la cui inaugurazione è prevista a breve.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di continuità con gli interventi già avviati per la tutela e la promozione del patrimonio storico e ambientale ai piedi del massiccio del Limbara e dell’area archeologica di Monti di Deu. Nel dettaglio, l’intervento prevede la sistemazione e riqualificazione dell’intera area, la realizzazione di un centro servizi per la mobilità sostenibile con noleggio biciclette, un’area camper attrezzata, un parco urbano, il ripristino della storica scalinata in granito che collega l’ex stazione a via Vittorio Emanuele e la riqualificazione della viabilità di collegamento con il Museo del Sughero. A seguito dell’approvazione, sarà attivata la Conferenza di Servizi per ottenere le necessarie autorizzazioni, in particolare quelle paesaggistiche, così da arrivare alla definizione del progetto esecutivo e all’avvio delle procedure di gara.

«Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione, convinti che la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale e storico rappresenti una grande opportunità di sviluppo per Calangianus», ha dichiarato il sindaco Fabio Albieri.

