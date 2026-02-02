E’ Corrado Fara il nuovo presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, eletto nel corso del rinnovo del Consiglio Direttivo. Figura di primo piano del movimento velico regionale e nazionale, già presidente della III Zona Sardegna della Federazione Italiana Vela, impegnato nella promozione dello sport nautico, nella valorizzazione della formazione e della crescita della vela giovanile e nello sviluppo organizzativo dei circoli e delle attività sul territorio, apre “una nuova fase nel segno della continuità dei valori e di una visione strategica - si legge nella nota – orientata a rafforzare il ruolo dello Yacht Club come polo di riferimento per lo sport, la formazione e la cultura del mare nel Mediterraneo. Regate, iniziative sportive e progetti formativi, con particolare attenzione ai giovani e ai temi della sostenibilità ambientale, rappresentano da anni i pilastri dell’attività del Club”. Il nuovo assetto istituzionale vede Angelo Colombo vicepresidente, Antonio Giovanni Battista Solinas direttore di sede, Gian Nicola Montalbano tesoriere e Pier Andrea Nocella commodoro. Completano il Consiglio Direttivo Giulia Sallustio Ravizza, Alberto Taddei, Nicola Venturelli, Dino Crivellari e Cristina Puligheddu. Nel corso dell’assemblea è stato espresso un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente per il lavoro svolto a favore del Club e della comunità nautica locale.

