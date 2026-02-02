Yacht Club Porto Rotondo: Corrado Fara è il nuovo presidenteIl nuovo assetto istituzionale vede Angelo Colombo vicepresidente, Antonio Giovanni Battista Solinas direttore di sede, Gian Nicola Montalbano tesoriere e Pier Andrea Nocella commodoro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
E’ Corrado Fara il nuovo presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, eletto nel corso del rinnovo del Consiglio Direttivo. Figura di primo piano del movimento velico regionale e nazionale, già presidente della III Zona Sardegna della Federazione Italiana Vela, impegnato nella promozione dello sport nautico, nella valorizzazione della formazione e della crescita della vela giovanile e nello sviluppo organizzativo dei circoli e delle attività sul territorio, apre “una nuova fase nel segno della continuità dei valori e di una visione strategica - si legge nella nota – orientata a rafforzare il ruolo dello Yacht Club come polo di riferimento per lo sport, la formazione e la cultura del mare nel Mediterraneo. Regate, iniziative sportive e progetti formativi, con particolare attenzione ai giovani e ai temi della sostenibilità ambientale, rappresentano da anni i pilastri dell’attività del Club”. Il nuovo assetto istituzionale vede Angelo Colombo vicepresidente, Antonio Giovanni Battista Solinas direttore di sede, Gian Nicola Montalbano tesoriere e Pier Andrea Nocella commodoro. Completano il Consiglio Direttivo Giulia Sallustio Ravizza, Alberto Taddei, Nicola Venturelli, Dino Crivellari e Cristina Puligheddu. Nel corso dell’assemblea è stato espresso un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente per il lavoro svolto a favore del Club e della comunità nautica locale.