Il percorso naturalistico Capizzal di Ponti - Li Conchi prende forma. Dallo scorso ottobre, operai e mezzi sono impegnati nel pulire e definire il sentiero, oltre a completare i marciapiedi nel tratto mancante a Li Conchi. Gli ultimi sopralluoghi mostrano scorci suggestivi, elementi rocciosi e ambientali unici che presto potranno essere fruiti da tutti gli amanti del trekking. L’iniziativa è stata promossa dal 2019 dall'assessore all’Ambiente Michele Occhioni. Fu nell’aprile 2022 che venne approvato, dal Consiglio comunale, all’unanimità di maggioranza e minoranza, il progetto definitivo del percorso naturalistico e i relativi espropri.

A questi si era aggiunto un ulteriore lotto, offerto da uno dei proprietari, vicino alla roccia del Fungo. L’intervento, affermò allora Michele Occhioni, realizzerà «una riqualificazione ambientale di un territorio che collega tutti monumenti che sono posizionati a monte del centro storico e abitato, al fine di renderli fruibili in sicurezza. Questo percorso, che avrà uno sviluppo lineare di circa 3 chilometri e mezzo, permetterà di rendere fruibili queste zone, che sono rilevanti dal punto di vista naturalistico, e che molti ancora non conoscono, rappresentando un ulteriore aggiunta quella che è l’offerta turistica».

L’obbiettivo è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale/monumentale, oltre a favorire lo sviluppo delle attività outdoor con un sentiero di oltre 3 km appunto, che costeggia il centro urbano di Arzachena in 8 tappe: Capizzal di Ponti; Tafoni di via Trieste; Roccia Contra di Picia; Piazza rione La Sarra; Roccia La Sarra; Roccia Il Fungo (Monti Incappiddatu); Roccia di via Brescia; Complesso roccioso Li Conchi. Il coordinamento degli interventi è dell’Ufficio Lavori Pubblici comunale ed è promosso dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

© Riproduzione riservata