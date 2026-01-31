Approvato in Giunta l'atto di indirizzo relativo al Piano per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) “Lu Narili”, col quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione delle aree comunali destinate alla costruzione di prime case nel quartiere all’ingresso sud di Arzachena. L’iniziativa è promossa dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Demanio e Patrimonio, Alessandro Malu.

L’assegnazione avverrà tramite graduatoria basata, scrive il Comune, «su criteri oggettivi». Sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi, alla presenza di minori o disabili, e all'anzianità di residenza nel Comune, quale elemento di radicamento territoriale. Le modalità operative, punteggi e termini per la presentazione delle domande saranno definiti attraverso bando pubblico. La procedura sarà seguita dal Servizio Patrimonio e Pianificazione territoriale dell’Ente.

«Arzachena deve essere un luogo di opportunità, una città ideale per costruire casa a costi accessibili e creare una famiglia», afferma Malu. «Il provvedimento approvato rientra a pieno titolo negli obiettivi cardine del nostro Piano urbanistico comunale grazie a cui trovare un equilibrio tra sviluppo economico e tutela del diritto alla casa. Vogliamo superare concretamente la mancanza di abitazioni che segna la comunità e impedisce un corretto e democratico sviluppo. Non si tratta solo di urbanistica, ma di una visione sociale: in un mercato in cui è forte l'uso a fini turistici degli immobili, l'Amministrazione interviene per garantire che i nostri giovani possano restare nel proprio territorio, costruendo qui il loro futuro».

