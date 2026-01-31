Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, le squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenute in via Piccinni, nel quartiere di Orgosoleddu, a seguito di un’ incendio divampato all’interno di un’abitazione al piano terra.

Sul posto sono accorse due squadre di soccorso che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse agli edifici adiacenti.

Non si registrano feriti o persone intossicate.

Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l'edificio prima che la situazione degenerasse. L'immobile ha riportato danni significativi agli arredi.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata