Il rilancio del Cineclub Olbia passa anche dal nuovo ciclo di incontri dedicato ai grandi autori del cinema italiano. L’iniziativa, guidata dal regista olbiese Fabrizio Derosas, dà il via alla ripartenza dell’associazione culturale, che attiva in città dagli anni Cinquanta, promuove la cultura cinematografica nel segno del suo fondatore, Piero Livi, regista professionista scomparso nel 2015 e figura centrale per la diffusione del cinema a Olbia. Il progetto, “L’occhio del Novecento”, in collaborazione con l’associazione Iolao, si svolgerà ogni mercoledì alle 18.00, dal 4 Febbraio al 4 Marzo nello spazio Ex Casermette. “Gli appuntamenti saranno cinque - spiega Derosas - dedicati a “mostri sacri” del cinema italiano – Bernardo Bertolucci, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Marco Bellocchio e a uno dei registi più interessanti della nuova generazione, Pietro Marcello. L’iniziativa rappresenta un’occasione per analizzare i loro percorsi mettendo in luce le peculiarità delle loro poetiche”. I linguaggi, il rapporto con il contesto storico e sociale: il progetto si rivolge tanto per gli appassionati quanto per chi desidera avvicinarsi al cinema d’autore in modo consapevole e partecipato. Il Cineclub Olbia, attualmente presieduto da Manfredi Sanna, ha ripreso le sue attività a dicembre scorso con una conferenza seguita dalla proiezione di un lungometraggio di Michele Salimbeni.

