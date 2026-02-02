«Si è concluso in via definitiva il rapporto tra il Comune di Santa Teresa Gallura e il tecnico incaricato della redazione del PUC e di tutti gli atti collegati». A renderlo noto è stata la sindaca Nadia Matta, che ha parlato di una scelta «importante, maturata con senso di responsabilità», al termine di un «rapporto professionale durato decenni». Un percorso che, ha spiegato la prima cittadina, «ha richiesto coraggio, determinazione e la capacità di sostenere anche tensioni e incomprensioni. Ma arriva un momento in cui un’amministrazione deve scegliere se restare immobile o assumersi la responsabilità di imprimere una svolta. Noi abbiamo scelto di andare avanti».

Alla base della decisione, secondo la sindaca, la consapevolezza che «quando un legame istituzionale si protrae così a lungo, finisce quasi per diventare “strutturale”, parte del paesaggio amministrativo». Una durata che avrebbe però messo in luce «una verità difficile da affrontare»: il rapporto «non stava più producendo i risultati di cui il nostro territorio ha urgente bisogno», perdendo progressivamente, «slancio ed efficacia» e finendo, secondo la sindaca, per «rallentare, anziché accompagnare, i processi di pianificazione e sviluppo».

Nonostante l’amministrazione comunale sia ormai prossima alla conclusione del mandato, l’obiettivo, non raggiunto, resta invariato, sottolinea Matta: «dotare Santa Teresa di uno strumento urbanistico adeguato al PPR, capace di coniugare la tutela del nostro straordinario patrimonio paesaggistico con uno sviluppo ordinato e sostenibile del territorio».

