Questo pomeriggio è stato inaugurato a Tempio il centro antiviolenza dedicato alla figura di Elisabetta Naddeo. Si tratta di una struttura di ascolto, protezione e supporto delle vittime della violenza di genere. Il presidio è dedicato alla figura di Elisabetta Naddeo, uccisa a Tempio il 26 ottobre del 2002. La vicesindaca e assessora ai servizi sociali Anna Paola Aisoni ha dichiarato «Tutti conserviamo un ricordo indelebile di Elisabetta, questo è un momento di impegno contro la violenza di genere».

Il centro antiviolenza sarà affidato per la gestione all’associazione Prospettiva Donna. La struttura è stata inaugurata dal sindaco di Tempio Gianni Addis, presente anche la la fondatrice di Prospettiva Donna, Patrizia Desole. Questa mattina il teatro del Carmine ha ospitato lo spettacolo “Non sono solo parole” con Ambra Pintore, Federico Valenti e Pierpaolo Vacca. Stasera, sempre al teatro del Carmine, andrà in scena un altro spettacolo musicale con Paolo Fresu, Pierpaolo Vacca e Marta Loddo. Tutte iniziative inserite nella giornata dedicata al nuovo importante presidio voluto dal Comune di Tempio

