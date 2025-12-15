Una coppia si è resa protagonista di un furibondo litigio all’interno di un ristorante di Olbia, per fermarla è stato necessario l’intervento di due carabinieri e quattro poliziotti. Stando al fascicolo aperto a carico di un albanese e di una lituana (entrambi di 43 anni) domenica sera nel ristorante è scoppiato il finimondo.

I due hanno iniziato a bisticciare e importunare i clienti: sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Olbia e poi l’equipaggio di una Volante del Commissariato. La più esagitata, stando agli atti, era la donna che ha accolto il personale dell’Arma e della Polizia di Stato con calci e sputi.

La cliente di nazionalità lituana ha inveito contro i Carabinieri e li ha colpiti, allo stesso tempo è riuscita a scaraventare dalle scale l’amico albanese che era con lei. I due sono stati immobilizzati e arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Difesi dalla penalista Donatella Corronciu, compariranno domani davanti al giudice del Tribunale di Tempio.

© Riproduzione riservata