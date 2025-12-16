La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo che riguarda il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto ieri nella cava di granito di Saccheddu, località a pochi chilometri da Luogosanto.

Un operaio di 50 anni, originario di Viddalba, è ricoverato in gravi condizioni a Sassari per i traumi e le fratture riportati dopo essere stato travolto da una lastra di diverse tonnellate. La titolare delle indagini, la pm Sara Martino, sta coordinando le indagini affidate al personale dello Spresal della Asl di Olbia (ispettori del lavoro).

La Procura di Tempio attende le informative sulle misure antinfortunistiche all’interno del sito di estrazione del granito. Saranno avviati accertamenti tecnici sulle condizioni dell’area di lavoro che, per ora, è interdetta. La polizia giudiziaria ha eseguito il sequestro ordinato dalla Procura. Gli ispettori stanno procedendo alla individuazione dei titolari della cava e dei responsabili della sicurezza.

