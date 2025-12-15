L’emergenza
Luogosanto, incidente nella cava: 50enne travolto da un massoL’uomo ha riportato la frattura del femore e altri traumi, trasportato con l’elisoccorso a Sassari
Incidente a Luogosanto, nella cava Comiti in località Saccheddu, dove un uomo di 50 anni è stato travolto da un masso.
L'equipe del 118 intervenuta sul posto ha riscontrato un trauma dorsolombare e la frattura del femore.
L'uomo è stato trasportato a Sassari con l’elisoccorso Areus in codice rosso.
