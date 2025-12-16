Emozione, tecnica e spettacolo hanno segnato l’esordio in Sardegna del Danza Contest, il concorso–format dedicato alla danza che unisce la competizione dal vivo al racconto televisivo del talento. La prima edizione si è aperta con due spettacoli sold out al Teatro Si ‘e Boi di Selargius, lo scorso 14 dicembre, confermandosi subito come un appuntamento di riferimento per il panorama coreutico isolano. Tra i risultati più significativi dell’evento, Arzachena si è distinta come una delle realtà più rappresentative: la B-Fit di Arzachena e la Arzachena Ballet School hanno infatti conquistato l’accesso alla finale nazionale di Roma, in programma il 18 e 19 aprile al Gran Teatro Alberto Sordi. Un traguardo di grande rilievo, ottenuto da singole ballerine e da interi gruppi, premiati per la forza delle coreografie, la qualità artistica e la capacità di raccontare una storia attraverso il movimento.

“Applausi a scena aperta per l'Arzachena Ballet School a Cagliari, durante il Danzacontest”, commenta nella propria pagina social, la scuola di danza arzachenes. "Primi posti (e borse di studio!) in classico e moderno, con voto unanime di tutta la giuria per la finale di Roma per le nostre pattinatrici”. Affermazioni alle quali fa eco … : “Pioggia di premi per le ballerine di Arzachena Dance Academy by B Fit! Durante il concorso ‘Danza Contest’, svoltosi a Cagliari, le ballerine hanno raggiunto prestigiosi traguardi”.

Il Danza Contest ha visto la partecipazione di oltre 400 ballerini e 50 scuole di danza provenienti da tutta la Sardegna. Sul palco si sono alternate esibizioni di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e contaminazioni coreografiche. Le performance sono state valutate da una giuria di professionisti del settore composta da Paola Leste, Micaela Greganti, Elisabetta Hertel, Daniele Rommelli e Carolina Lopes.

© Riproduzione riservata