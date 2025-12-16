«Qua a San Simplicio ogni volta che piove con una certa intensità il problema dell'allagamento è sempre all'ordine del giorno». Parole di Maurizio Deiana, che abita in via Brigata Sassari, a Olbia.

Stesso film di un mese fa; è bastato un acquazzone perché alcune strade della città si allagassero di nuovo. Le maggiori criticità si sono registrate, appunto, nel quartiere di San Simplicio.

Una notte insonne per gli abitanti della zona che ancora una volta hanno fatto i conti con la paura.

Tra i residenti c'è anche chi ha dovuto lasciare la propria abitazione per paura di restare solo nella casa circondata dall'acqua. Dopo una notte difficile, la situazione è migliorata ma i problemi restano.

Avrebbero comunque acquistato questa casa sapendo di questa situazione? «Assolutamente no, avrei cercato altrove, non lo sapevo per cui ho dovuto prendere quello che mi è toccato», è la replica.

