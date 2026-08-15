Due incidenti nella mattinata di Ferragosto in Gallura, cinque persone in ospedaleIl primo sulla provinciale 16 in direzione Golfo Aranci, il secondo a Porto Rotondo
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Due incidenti sono avvenuti questa mattina in Gallura, con cinque persone ferite.
Il primo è avvenuto sulla provinciale 16 in direzione Golfo Aranci, dove un’auto per cause da accertare è finita fuori strada ed è poi carambolata al centro della carreggiata.
Il conducente, unica persona coinvolta, è rimasto per fortuna illeso ed è stato affidato alle cure del 118.
Sul posto i Vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza del veicolo e della strada e i carabinieri per i rilievi.
Altro incidente autonomo a Porto Rotondo, in viale Rudalza. Cinque le persone a bordo del veicolo, sono stati tutti affidati alle cure del 118 e poi trasportati all’ospedale di Olbia.
I Vigili del fuoco di Olbia hanno messo in sicurezza l’auto e la zona dell’incidente, i carabinieri si sono occupati dei rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico ha subito rallentamenti.
(Unioneonline)