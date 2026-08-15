Due incidenti sono avvenuti questa mattina in Gallura, con cinque persone ferite.

Il primo è avvenuto sulla provinciale 16 in direzione Golfo Aranci, dove un’auto per cause da accertare è finita fuori strada ed è poi carambolata al centro della carreggiata.

Il conducente, unica persona coinvolta, è rimasto per fortuna illeso ed è stato affidato alle cure del 118.

Sul posto i Vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza del veicolo e della strada e i carabinieri per i rilievi.

Altro incidente autonomo a Porto Rotondo, in viale Rudalza. Cinque le persone a bordo del veicolo, sono stati tutti affidati alle cure del 118 e poi trasportati all’ospedale di Olbia.

I Vigili del fuoco di Olbia hanno messo in sicurezza l’auto e la zona dell’incidente, i carabinieri si sono occupati dei rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico ha subito rallentamenti.

(Unioneonline)

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